В компанії «Lifecell» повідомили абонентам про запуск важливої і корисної послуги, за яку не потрібно сплачувати додатково – хто саме і як може скористатися.

Мобільний оператор «Lifecell» зробив заяву стосовно запуску нової послуги, пише Politeka.net.

Мова йде про стабілізаційні та/або екстрені знеструмлення дізнатися про які можна тепер і від «Lifecell». Абоненти оператора можуть скористуватись сервісом SMS-інформування від YASNO, щоб отримувати сповіщення щодо відключень світла.

«Щоб активувати SMS-інформування, наберіть комбінацію *277# та дотримуйтеся інструкцій», - повідомляють в «Lifecell».

Після замовлення послуги абонент буде отримувати SMS з короткого номера 277 за 15 хвилин до початку стабілізаційних відключень.

«А при екстрених знеструмленнях вам приходитиме сповіщення про те, що графіки відключень не діють», - пояснюють в компанії, як все працюватиме.

Джерелом даних для відправки SMS-сповіщень є графіки відключення компанії YASNO.

Сплачувати додатково за послугу не потрібно. Однак є важливий нюанс - послуга доступна не всім абонентам «Lifecell», а тільки тим, хто мешкає у Києві.

Також в «Lifecell» наголошують на тому, що компанія не несе відповідальність за відповідність фактичного відключення світла даним з графіків відключень.

Крім того, абоненти повинні мати на увазі, що якщо мережа «Lifecell» відстуня, вони не не зможуть отримати сповіщення про відключення електроенергії, не дивлячись на те, що вони були відправлені.

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