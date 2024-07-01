В телекомунікаційній компанії «Київстар» надали відповідь на актуальне питання, яке зараз хвилює багатьох абонентів – чи можна не платити за Інтернет та мобільний зв’язок, якщо вони відсутні.

Проблеми з мобільним зв’язком та Інтернетом, в тому числі і для абонентів «Київстар», знову актуальні, пише Politeka.net.

Через постійні відключення електроенергії абоненти «Київстар» скаржаться, що сплачують за послуги, яких в підсумку не отримують.

«Не шановний Kyivstar підкажіть, будь ласка, чи збираєтесь Ви вирішувати проблему із звʼязком, точніше з його повною відсутністю, коли немає електроенергії? Відключення світла зараз тривають по 10 годин, відповідно і зв’язку не має 10 годин, але це вам не заважає знімати повну оплату за тарифом. Ви або надавайте послуги, які прописані в тарифному плані, або ж не знімайте оплату…», - запропонувала одна з абоненток «Київстар» на офіційній сторінці компанії у Facebook.

«Ви збільшуєте оплату за неякісні послуги та розповідаєте про складнощі вашого бізнесу. Ви точно хочете читати, слухати про складність заробляння коштів, для оплати ваших послуг?..», - злиться ще один абонент.

В «Київстар» відповіли, що якщо в районі абонента відсутнє електропостачання або пошкоджена інфраструктура – це впливає на роботу базових станцій. В цих умовах «Київстаром» забезпечується робота критично важливої частини мережі генераторами, де їх можна встановити.

«Адже велика частина базових станцій розміщена на дахах житлових будівель, освітлювальних опорах, мостових переходах, де підключення до генераторів неможливе», - пояснили в «Київстар».

В компанії також зазначили, що для того, щоб збільшити автономність обладнання, Київстар закуповує та встановлює як нові акумулятори, так і додаткові генератори, щоб забезпечити роботу базових послуг - голосових дзвінків та SMS.

«Та для повноцінної роботи всіх послуг мережа, звісно, потребує електропостачання», - кажуть в «Київстар».

В «Київстар» також підкреслили, що відключення електроенергії це форс-мажорні обставини, які впливають на всі сфери життя країни, але оплата послуг, які є у тарифі, допомагає компаанії інвестувати у відновлення зруйнованої мережі, закуповувати генератори та встановлювати тисячі акумуляторних батарей.

«Також ви можете самостійно обрати інший тариф, із меншим обсягом послуг та нижчою ціною, якщо через відключення світла ви не можете використати весь актуальний пакет хвилин та гігабайтів», - радять у «Київстар» абонентам.

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