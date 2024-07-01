В телекоммуникационной компании «Киевстар» ответили на актуальный вопрос, который сейчас волнует многих абонентов – можно ли не платить за Интернет и мобильную связь, если они отсутствуют.

Проблемы с мобильной связью и Интернетом, в том числе и для абонентов «Киевстар» , снова актуальны, пишет Politeka.net.

Из-за постоянных отключений электроэнергии абоненты «Киевстар» жалуются, что платят за услуги, которых в итоге не получают.

«Не уважаемый Kyivstar подскажите, пожалуйста, собираетесь ли Вы решать проблему со связью, точнее с ее полным отсутствием, когда нет электроэнергии? Отключения света сейчас длятся по 10 часов, соответственно и связи нет 10 часов, но это вам не мешает снимать полную оплату по тарифу. Вы либо предоставляйте услуги, которые прописаны в тарифном плане, либо не снимайте оплату…» , - предложила одна из абоненток «Киевстар» на официальной странице компании в Facebook.

«Вы увеличиваете оплату за некачественные услуги и рассказываете о сложностях вашего бизнеса. Вы точно хотите читать, слушать о сложности зарабатывания средств для оплаты ваших услуг?... » , - злится еще один абонент.

В «Киевстар» ответили, что если в районе абонента отсутствует электроснабжение или повреждена инфраструктура – ​​это влияет на работу базовых станций. В этих условиях «Киевстар» обеспечивает работу критически важной части сети генераторами, где их можно установить.

«Ведь большая часть базовых станций размещена на крышах жилых зданий, осветительных опорах, мостовых переходах, где подключение к генераторам невозможно», – пояснили в «Киевстаре».

В компании также отметили, что для того чтобы увеличить автономность оборудования, Киевстар закупает и устанавливает как новые аккумуляторы, так и дополнительные генераторы, чтобы обеспечить работу базовых услуг - голосовых звонков и SMS.

«Да для полноценной работы всех услуг сеть, конечно, нуждается в электроснабжении», - говорят в «Киевстаре».

В «Киевстар» также подчеркнули, что отключение электроэнергии это форс-мажорные обстоятельства, которые влияют на все сферы жизни страны, но оплата услуг, которые есть в тарифе, помогает компании инвестировать в восстановление разрушенной сети, закупать генераторы и устанавливать тысячи аккумуляторных батарей.

«Также вы можете самостоятельно выбрать другой тариф с меньшим объемом услуг и более низкой ценой, если из-за отключения света вы не можете использовать весь актуальный пакет минут и гигабайтов», - советуют в «Киевстар» абонентам.

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