Телекомунікаційна компанія «Київстар» почала попереджати свої абонентів про чергові зміни, які почнуть діяти вже зовсім скоро, у липні.

Як повідомили в «Київстар», нововведення для деяких абонентів відбудуться вже з 9 липня, пише Politeka.net.

А саме – абоненти Київстар можуть користуватись оновленою Суперсилою з більшим обсягом інтернету у роумінгу.

Зміни почнуть діяти вже з 9 липня. Як повідомили в «Київстар», збільшується обсяг інтернету у Суперсилі 2 ГБ у роумінгу до 5 ГБ.

«Якщо ви абонент передплати й уже користуєтеся цією Суперсилою, оновлений обсяг ГБ почне діяти після наступної оплати тарифу», - уточнюють в «Київстар», звертаючись до абонентів.

Для абонентів контракту і бізнес-клієнтів обсяг інтернету зміниться з 1 серпня.

Також в «Київстар» нагадали, у яких странах діє Суперсила. У списку 28 країн - в Німеччині, Польщі, Чехії, Румунії, Нідерландах, Словаччині, Угорщині, Франції, Австрії, Італії, Молдові, Бельгії, Іспанії, Великій Британії, Болгарії, Литві, Ірландії, Словенії, Швеції, Данії, Португалії, Латвії, Хорватії, Естонії, Фінляндії, Люксембурзі, Греції, Мальті.

Додамо, що на сторінці «Київстар» у Facebook абоненти продовжують скаржитись на проблеми зі через відключення світла. Мовляв, немає ні Інтернету, ані зв’язку.

«Київ, Малишка 3. Жодна вишка не працює на передачу 4G під час відключення світла. Проблема є і на Лівобережній»,

«Свiтла нема i iнтернету теж нема, розачарована Київстаром, хоч користуюся вже бiльше як 15 рокiв»,

«Коли зникає світло, відразу зникає інтернет від Київстар. Працює лише Водафон. І це в Київській області…».

В «Київстар», реагуючи на скарги, традиційно запевнили, що компанія використовує усі технічні можливості, щоб забезпечити роботу базових станцій в умовах відключення електроенергії через аварії або планові роботи.

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