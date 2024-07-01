Телекоммуникационная компания «Киевстар» начала предупреждать своих абонентов об очередных изменениях, которые начнут действовать уже совсем скоро, в июле.

Как сообщили в «Киевстар», нововведения для некоторых абонентов состоятся уже с 9 июля, пишет Politeka.net.

А именно – абоненты Киевстар могут воспользоваться обновленной Суперсилой с большим объемом интернета в роуминге.

Изменения начнут действовать уже с 9 июля. Как сообщили в «Киевстар», увеличивается объем интернета в Суперсиле 2 ГБ в роуминге до 5 ГБ.

«Если вы абонент предоплаты и уже пользуетесь этой Суперсилой, обновленный объем ГБ начнет действовать после последующей оплаты тарифа», – уточняют в «Киевстар», обращаясь к абонентам.

Для абонентов контракта и бизнес-клиентов объем Интернета изменится с 1 августа.

Также в «Киевстар» напомнили, в каких странах действует Суперсила. В списке 28 стран – в Германии, Польше, Чехии, Румынии, Нидерландах, Словакии, Венгрии, Франции, Австрии, Италии, Молдове, Бельгии, Испании, Великобритании, Болгарии, Литве, Ирландии, Словении, Швеции, Дании, Португалии, Латвии , Хорватии, Эстонии, Финляндии, Люксембурге, Греции, Мальте.

Добавим, что на странице «Киевстар» в Facebook абоненты продолжают жаловаться на проблемы из-за отключения света. Мол, нет ни Интернета, ни связи.

«Киев, Малышка 3. Ни одна вышка не работает на передачу 4G при отключении света. Проблема есть и на Левобережной»,

«Света нет и интернета тоже нет, разочарована Киевстаром, хотя пользуюсь уже более 15 лет»,

«Когда исчезает свет, сразу исчезает интернет от Киевстара. Работает только Водофон. И это в Киевской области…» .

В «Киевстаре», реагируя на жалобы, традиционно заверили, что компания использует все технические возможности, чтобы обеспечить работу базовых станций в условиях отключения электроэнергии из-за аварий или плановых работ.

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