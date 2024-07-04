В компании "Lifecell" сообщили абонентам о запуске важной и полезной услуги, за которую не нужно платить дополнительно – кто именно и как может воспользоваться.

Мобильный оператор Lifecell сделал заявление о запуске новой услуги, пишет Politeka.net.

Речь идет о стабилизационных и/или экстренных обесточениях узнать о которых можно теперь и от «Lifecell». Абоненты оператора могут воспользоваться сервисом SMS-информирования от YASNO, чтобы получать уведомления об отключениях света.

«Чтобы активировать SMS-информирование, наберите комбинацию *277# и следуйте инструкциям», – сообщают в Lifecell.

После заказа услуги абонент будет получать SMS с короткого номера 277 за 15 минут до начала стабилизационных отключений.

«А при экстренных обесточениях вам будет приходить уведомление о том, что графики отключений не действуют», – объясняют в компании, как все будет работать.

Источником данных для отправки SMS-уведомлений являются графики отключения компании YASNO.

Платить дополнительно за услугу не нужно. Однако есть важный нюанс – услуга доступна не всем абонентам «Lifecell», а только проживающим в Киеве.

Также в Lifecell отмечают, что компания не несет ответственность за соответствие фактического отключения света данным из графиков отключений.

Кроме того, абоненты должны иметь в виду, что если сеть Lifecell отсутствует, они не смогут получить уведомление об отключении электроэнергии, несмотря на то, что они были отправлены.

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