Чергові зміни, які відбулися в мережі мобільного оператора «Київстар», вже діють для низки абонентів, для інших оновлення відбудеться трохи пізніше.

Абоненти «Київстар» тепер можуть користуватись оновленою Суперсилою з більшим обсягом інтернету у роумінгу.

Зміни почали діяти з 9 липня. «Київстар» збільшив обсяг інтернету у Суперсилі 2 ГБ у роумінгу до 5 ГБ.

Як пояснюють в компанії клієнтам, якщо ви абонент передплати й уже користуєтеся цією Суперсилою, оновлений обсяг ГБ почне діяти після наступної оплати тарифу.

Для абонентів контракту і бізнес-клієнтів зміни теж почнуть діяти, але трохи пізніше.

Для них бсяг інтернету зміниться з 1 серпня. Загалом ця Суперсила діє у у 28 країнах.

Нагадаємо, що раніше у деяких тарифах «Київстар» Все разом з'явилася Суперсила Відео на ходу.

Зміни діють з 24 червня

«Суперсила Відео на ходу дає можливість переглядати контент у додатках YouTube, YouTube Kids, Київстар ТБ, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video, 1+1 video без зняття гігабайтів», - повідомили в «Київстар».

Також варто знати, що послуги завантаження, роздачі інтернету, оновлення, підписки, купівлі в додатках та перегляд реклами тарифікуються окремо.

Крім того нагадаємо про ще одні зміни в мережі «Київстар». Так, з 20 червня контракті абоненти мають можливість підключити новий тарифний LOVE UA Комфорт.

Скористатися тарифом можуть люди старшого віку і люди з інвалідністю.

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