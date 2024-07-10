Для абонентів телекомунікаційної компанії «Київстар» оновили умови додаткових послуг.
А саме - Антивизначник номера, Додатковий номер та Супервизначник номера.
В «Київстар» наголошують, що зміни торкнулися як нових абонентів, так і чинних.
Що саме необіхдно знати про зміни. Було оновлено вартість для абонентів передплати. Тобто, тепер послуга Антивизначник номера коштує 3,30 грн/день, Додатковий номер — 90 грн за перше підключення, далі — 3,30 грн/день, Зміна додаткового номера коштує 90 грн, а послуга Супервизначник номера — 5 грн/день.
Також оновлення діятимуть для абонентів контракту. Антивизначник номера — 90 грн/міс, Додатковий номер — 90 грн/міс, а послуга Зміна додаткового номера — 90 грн.
Послуга Супервизначник номера вартує 120 грн/міс.
Зміни почали діяти з 1 липня.
В «Київстар» наголошують, що вартість індивідуальних пакетів залишилася без змін.
Додамо, що 9 липня в силу увступили ще одні зміни для абонентів «Київстар».
З цього дня абоненти мобільного оператора можуть користуватись оновленою Суперсилою з більшим обсягом інтернету у роумінгу.
Обсяг інтернету у Суперсилі змінили 2 ГБ у роумінгу до 5 ГБ.
«Якщо ви абонент передплати й уже користуєтеся цією Суперсилою, оновлений обсяг ГБ почне діяти після наступної оплати тарифу», - йдеться у попередженні «Київстар.
Для абонентів контракту і бізнес-клієнтів обсяг інтернету зміниться з 1 серпня.
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