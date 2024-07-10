В липні для абонентів мобільниого оператора «Київстар» почали діяти чергові зміни – що стало по-іншому і скільки це тепер коштуватиме.

Для абонентів телекомунікаційної компанії «Київстар» оновили умови додаткових послуг.

А саме - Антивизначник номера, Додатковий номер та Супервизначник номера.

В «Київстар» наголошують, що зміни торкнулися як нових абонентів, так і чинних.

Що саме необіхдно знати про зміни. Було оновлено вартість для абонентів передплати. Тобто, тепер послуга Антивизначник номера коштує 3,30 грн/день, Додатковий номер — 90 грн за перше підключення, далі — 3,30 грн/день, Зміна додаткового номера коштує 90 грн, а послуга Супервизначник номера — 5 грн/день.

Також оновлення діятимуть для абонентів контракту. Антивизначник номера — 90 грн/міс, Додатковий номер — 90 грн/міс, а послуга Зміна додаткового номера — 90 грн.

Послуга Супервизначник номера вартує 120 грн/міс.

Зміни почали діяти з 1 липня.

В «Київстар» наголошують, що вартість індивідуальних пакетів залишилася без змін.

Додамо, що 9 липня в силу увступили ще одні зміни для абонентів «Київстар».

З цього дня абоненти мобільного оператора можуть користуватись оновленою Суперсилою з більшим обсягом інтернету у роумінгу.

Обсяг інтернету у Суперсилі змінили 2 ГБ у роумінгу до 5 ГБ.

«Якщо ви абонент передплати й уже користуєтеся цією Суперсилою, оновлений обсяг ГБ почне діяти після наступної оплати тарифу», - йдеться у попередженні «Київстар.

Для абонентів контракту і бізнес-клієнтів обсяг інтернету зміниться з 1 серпня.

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