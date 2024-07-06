Виклик несподівано завершується або переривається – в телекомунікаційній компанії «Київстар» назвали абонентам одну з причин, через яку таке може відбуватися.

Днями один з абонентів «Київстар» повідомила про свою проблему, через яку не може здійснити розмову.

Чоловік на офіціній сторінці компанії у Facebook повідомив, що виклик одразу завершується. Відбуваєтсья це під час його спроб зателефонувати з Чехії до України.

«Як я можу зателефонувати з Чехії в Україну за Київстаром? Роумінг включений натискаю зателефонувати відразу виклик завершено? Тариф Твій Улюблений», - повідомив про свою проблему абонент.

В «Київстар» назвали причину, через яку виклик завершується.

«Тариф не діє у роумінгу, для того щоб зателефонувати потрібно змінити тариф на інший, або базова тарифікація 25 грн/10 хв розмови», - повідомили в «Київстар».

Нагадаємо, що «Київстар» повідомив абонентам про важливі зміни, які торкнуться роумінгу.

Так, абоненти передплати, Все разом та контрактні абоненти у країнах 1 та 2 тарифної зони зможуть отримувати більший обсяг МБ у пакетах на день. А саме - 200 МБ за 75 грн. Усього, як поясеюють в «Київстар», можна використати 99 пакетів на день.

Також варто мати на увазі, що абоненти передплати та контракту, які користуються домашніми тарифами із включеною послугою Роумінг як вдома зможуть використовувати свої тарифні гігабайти для роумінгу, а також гігабайти Суперсили 5 ГБ в роумінгу не лише на території 28 країн Європи, а і в інших країнах 1 тарифної зони.

«За межами країн Роумінг як вдома така можливість надається в день оплати базового пакету інтернету за 75 грн», - кажуть в «Київстар».

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