Вже з понеділка, 1 липня, для абонентів «Київстар» зміниться вартість деяких популярних послуг компанії.

Абонентам «Київстар» доведеться сплачувати за низку додаткових послуг інші суми, пише «Київстар».

Так, в компанії попереджають, що з 1 липня для абонентів «Київстар» оновлюються умови додаткових послуг. А саме - Антивизначник номера, Додатковий номер та Супервизначник номера.

«Основні зміни торкнуться як чинних, так і нових абонентів», - наголошують в «Київстар».

Отже, з 1 липня оновлена вартість для абонентів передплати буде наступною. Антивизначник номера — 3,30 грн/день, послуга Додатковий номер коштуватиме - 90 грн за перше підключення, далі — 3,30 грн/день.

За зміну додаткового номера необхідно буде сплатити 90 грн, а послуга Супервизначник номера коштуватиме 5 грн на день.

В «Київстар» також сказали, як зміняться ціни на ці послуги для абонентів контракту. Так, послуга Антивизначник номера буде коштувати 90 грн/міс. Вартість послуги Додатковий номер – 90 гривень на місяць.

Зміна додаткового номера – 90 гривень, а при використанні послуги Супервизначник номера доведеться сплатити 120 гривень на місяць.

При цьому вартість індивідуальних пакетів залишається без змін.

Додамо, що в «Київстар» наголошують, що оплата послуг клієнтами допомагає компанії зокрема інвестувати у збільшенння автономності мережі під час відключень світла.

Так, станом на червень встановлено 50 тис. джерел безперебійного живлення для підтримання роботи послуги «Домашній Інтернет».

«Це дає можливість забезпечити інтернетом більше 23 тисяч багатоквартирних будинків під час відключень електроенергії», - кажуть в «Київстар».

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