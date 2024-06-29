Уже с понедельника, 1 июля, для абонентов Киевстар изменится стоимость некоторых популярных услуг компании.

Абонентам «Киевстар» придется платить за ряд дополнительных услуг другие суммы, пишет «Киевстар».

В компании предупреждают, что с 1 июля для абонентов «Киевстар» обновляются условия дополнительных услуг. А именно – Антиопределитель номера, Дополнительный номер и Суперопределитель номера.

«Основные изменения коснутся как действующих, так и новых абонентов», - подчеркивают «Киевстар».

Итак, с 1 июля обновленная стоимость для абонентов предоплаты будет следующей. Антиопределитель номера – 3,30 грн/день, услуга Дополнительный номер будет стоить – 90 грн за первое подключение, далее – 3,30 грн/день.

За смену дополнительного номера необходимо будет оплатить 90 грн., а услуга Суперопределитель номера будет стоить 5 грн. в день.

В «Киевстар» также сказали, как изменятся цены на эти услуги для абонентов контракта. Так, услуга антиопределителя номера будет стоить 90 грн/мес. Стоимость услуги Дополнительный номер – 90 гривен в месяц.

Смена дополнительного номера – 90 гривен, а при использовании услуги Суперопределитель номера придется оплатить 120 гривен в месяц.

При этом стоимость индивидуальных пакетов остается без изменений.

Добавим, что в «Киевстар» отмечают, что оплата услуг клиентами помогает компании в частности инвестировать в увеличение автономности сети при отключении света.

Так, по состоянию на июнь установлено 50 тыс. источников бесперебойного питания для поддержки работы услуги «Домашний Интернет».

«Это позволяет обеспечить интернетом более 23 тысяч многоквартирных домов во время отключений электроэнергии», - говорят в «Киевстар».

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