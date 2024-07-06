Вызов неожиданно завершается или прерывается – в телекоммуникационной компании «Киевстар» назвали абонентам одну из причин, по которой такое может происходить.

На днях один из абонентов «Киевстар» сообщил о своей проблеме, по которой не может осуществить разговор.

Мужчина на официальной странице компании в Facebook сообщил, что вызов сразу завершается. Происходит это при его попытках позвонить из Чехии в Украину.

«Как я могу позвонить из Чехии в Украину по Киевстару? Роуминг включен нажимаю позвонить сразу вызов завершен? Тариф Твій Улюблений», - сообщил о своей проблеме абонент.

В «Киевстар» назвали причину, по которой вызов завершается.

«Тариф не действует в роуминге, для того чтобы позвонить по телефону нужно изменить тариф на другой, или базовая тарификация 25 грн/10 мин разговора», - сообщили в «Киевстар».

Напомним, что «Киевстар» сообщил абонентам о важных изменениях, которые коснутся роуминга.

Так, абоненты предоплаті, Все вместе и контрактные абоненты в странах 1 и 2 тарифной зоны смогут получать больший объем МБ в пакетах в день. А именно – 200 МБ за 75 грн. Всего, как объясняют в «Киевстар», можно использовать 99 пакетов в день.

Также следует иметь в виду, что абоненты предоплаты и контракта, которые пользуются домашними тарифами с включенной услугой Роуминг как дома смогут использовать свои тарифные гигабайты для роуминга, а также гигабайты Суперсилы 5 ГБ в роуминге не только на территории 28 стран Европы, но и в других странах 1 тарифной зоны.

«За пределами стран Роуминг как дома такая возможность предоставляется в день оплаты базового пакета интернета за 75 грн», – говорят в «Киевстар».

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