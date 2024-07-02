Абоненти «Vodafone» продовжують повідомляти про проблеми, з якими стикаються.
Дехто не може зв’язатися из представниками оператора, дехто скаржиться на відсутність Інтернету, коли немає електроенергії.
«Цілий день намагаюся отримати допомогу в додатку у чаті підтримки! Цілий день пишуть «напишіть питання, ми дамо відповідь». Питання термінове, прошу мені відповісти»,
«Немає світла - немає інтернету. І це майже через дорогу від колценту в Дніпрі. В чаті пишуть, що це неможливо зробити, щоб був інтернет. Дуже шкода, повертаюсь на іншого оператора»,
«Ви зробіть інтернет, щоб був гарний, а то ціну піднімаєте на тарифи, а інтернет г..но».
Представники «Vodafone» підтвердили, що абоненти компанії дійсно можуть спостерігати проблеми і цьому є пояснення.
«Погіршення якості покриття дійсно неприємна ситуація, адже коли зникає електроживлення у місті, базові станції працюють на вбудованих акумуляторах.
На превеликий жаль, ці батареї не здатні тримати заряд вічно, тому в певних районах покриття може зникати», - пояснили в компанії.
В такому випадку в «Vodafone» радять звернутись до оператора в особисті повідомлення, аби дані були передані відповідальним фахівцям для відновлення мережі.
Також можна скористатись послугою «Національний роумінг», під’єднавшись до доступної мережі в ручному режимі.
Крім того в компанії пояснили, чому інколи абоненти не можуть швидко зв’язатися з оператором:
«Перепрошуємо за тривалі очікування, швидше за все в цей час немає вільних операторів», - кажуть в «Vodafone», радячы абонентам звертатись у приватні повідомлення компанії «Vodafone» у Facebook.
Крім того в компанії прокоментували скарги щодо підвищення цін.
«Ми розуміємо ваше розчарування щодо якості інтернету та підвищення цін на тарифи», - підкреслили в «Vodafone», запевняючи абонентів, що при цьому постійне вдосконалення та розширення мережі залишається одним з головних пріоритетів компанії.
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