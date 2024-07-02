В компании "Vodafone" сделали очередное заявление относительно повышения цен на тарифы и качестве услуг, которыми на фоне масштабных отключений электроэнергии удовлетворены не все абоненты.

Абоненты Vodafone продолжают сообщать о проблемах, с которыми сталкиваться.

Некоторые не могут связаться с представителями оператора, некоторые жалуются на отсутствие Интернета, когда нет электроэнергии.

«Целый день пытаюсь получить помощь в приложении в чате поддержки! Целый день пишут «напишите вопрос, мы ответим». Вопрос срочный, прошу мне ответить»,

«Нет света – нет интернета. И это почти через дорогу от колцента в Днепре. В чате пишут, что это невозможно сделать, чтобы был Интернет. Очень жаль, возвращаюсь на другого оператора»,

«Вы сделайте интернет, чтобы был хороший, а то цену поднимаете на тарифы, а интернет г..но» .

Представители Vodafone подтвердили, что абоненты компании действительно могут наблюдать проблемы и этому есть объяснение.

«Ухудшение качества покрытия действительно неприятная ситуация, ведь когда исчезает электропитание в городе, базовые станции работают на встроенных аккумуляторах.

К сожалению, эти батареи не способны держать заряд вечно, поэтому в определенных районах покрытие может исчезать», - пояснили в компании.

В таком случае в Vodafone советуют обратиться к оператору в личные сообщения, чтобы данные были переданы ответственным специалистам для восстановления сети.

Также можно воспользоваться услугой Национальный роуминг, подключившись к доступной сети в ручном режиме.

Кроме того, в компании объяснили, почему иногда абоненты не могут быстро связаться с оператором:

«Извиняем за долгие ожидания, скорее всего в это время нет свободных операторов», - говорят в Vodafone, советуя абонентам обращаться в частные сообщения страницы компании в Facebook.

Кроме того, в компании прокомментировали жалобы по повышению цен.

«Мы понимаем ваше разочарование по качеству интернета и повышению цен на тарифы», - подчеркнули в Vodafone, уверяя абонентов, что при этом постоянное совершенствование и расширение сети остается одним из главных приоритетов компании.

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