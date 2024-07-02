Абоненты Vodafone продолжают сообщать о проблемах, с которыми сталкиваться.
Некоторые не могут связаться с представителями оператора, некоторые жалуются на отсутствие Интернета, когда нет электроэнергии.
«Целый день пытаюсь получить помощь в приложении в чате поддержки! Целый день пишут «напишите вопрос, мы ответим». Вопрос срочный, прошу мне ответить»,
«Нет света – нет интернета. И это почти через дорогу от колцента в Днепре. В чате пишут, что это невозможно сделать, чтобы был Интернет. Очень жаль, возвращаюсь на другого оператора»,
«Вы сделайте интернет, чтобы был хороший, а то цену поднимаете на тарифы, а интернет г..но» .
Представители Vodafone подтвердили, что абоненты компании действительно могут наблюдать проблемы и этому есть объяснение.
«Ухудшение качества покрытия действительно неприятная ситуация, ведь когда исчезает электропитание в городе, базовые станции работают на встроенных аккумуляторах.
К сожалению, эти батареи не способны держать заряд вечно, поэтому в определенных районах покрытие может исчезать», - пояснили в компании.
В таком случае в Vodafone советуют обратиться к оператору в личные сообщения, чтобы данные были переданы ответственным специалистам для восстановления сети.
Также можно воспользоваться услугой Национальный роуминг, подключившись к доступной сети в ручном режиме.
Кроме того, в компании объяснили, почему иногда абоненты не могут быстро связаться с оператором:
«Извиняем за долгие ожидания, скорее всего в это время нет свободных операторов», - говорят в Vodafone, советуя абонентам обращаться в частные сообщения страницы компании в Facebook.
Кроме того, в компании прокомментировали жалобы по повышению цен.
«Мы понимаем ваше разочарование по качеству интернета и повышению цен на тарифы», - подчеркнули в Vodafone, уверяя абонентов, что при этом постоянное совершенствование и расширение сети остается одним из главных приоритетов компании.
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