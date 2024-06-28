Для абонентів мобільного оператора «Vodafone» стануться важливі зміни – в компанії розповіли деякі подробиці і кого саме торкнуться нововведення.

В компанії «Vodafone» відбувається підготовка до дійсно важливих змін, які торкнуться багатьох абонентів мобільного оператора, пише Politeka.net.

Ці зміни пов’язані із тим, що було підписано закон про єдину роумінгову зону з Євросоюзом.

Як підкреслюють у «Vodafone», це один з етапів інтеграціі України в зону євророумінгу.

«Наступний крок – рішення Європейської комісії, яка має ухвалити усі необхідні прийняті Україною підзаконні акти», - додали у «Vodafone».

В компанії порадили абонентам запастися ще трохи терпінням і почекати, адже приєднання до зони євророумінгу країни – не члена ЄС – це прецедент і для України, і для Європи.

«Це відбуватиметься вперше», - підкреслюють у «Vodafone».

Що саме зміниться для абонентів після того, як всі необхідні рішення будуть ухвалено і Україна приєднається до єдиної з ЄС роумінгової зони: з’явиться можливість користуватися своїм українським тарифом в Європі без додаткових доплат та підключення послуг.

В компанії «Vodafone» повідомили, що такі тарифи вже готуються і про їх появу буде повідомлено.

В поки ці зміни не сталися абоненти «Vodafone» можуть користуватись послугою «Доступний роумінг» у своєму тарифі.

Додамо, раніше в компанії «Vodafone» повідомили про запуск нової послуги для користувачів інтернету в США. Це 5 ГБ інтернету на 30 днів за 500 гривень.

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