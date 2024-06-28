Для абонентов мобильного оператора Vodafone произойдут важные изменения – в компании рассказали некоторые подробности и кого именно коснутся нововведения.

В компании Vodafone происходит подготовка к действительно важным изменениям, которые коснутся многих абонентов мобильного оператора, пишет Politeka.net.

Эти изменения связаны с тем, что был подписан закон о единой роуминговой зоне с Евросоюзом.

Как подчеркивают в "Vodafone", это один из этапов интеграции Украины в зону евророуминга.

«Следующий шаг – решение Европейской комиссии, которая должна принять все необходимые принятые Украиной подзаконные акты», – добавили в Vodafone.

В компании посоветовали абонентам запастись еще немного терпением и подождать, ведь присоединение к зоне евророуминга страны – не члена ЕС – это прецедент и для Украины, и для Европы.

"Это будет происходить впервые", - подчеркивают в Vodafone.

Что именно изменится для абонентов после того, как все необходимые решения будут приняты, и Украина присоединится к единой роуминговой зоне ЕС: появится возможность пользоваться своим украинским тарифом в Европе без дополнительных доплат и подключения услуг.

В компании Vodafone сообщили, что такие тарифы уже готовятся и об их появлении будет сообщено.

Пока эти изменения не произошли абоненты «Vodafone» могут воспользоваться услугой «Доступный роуминг» в своем тарифе.

Добавим, ранее в компании Vodafone сообщили о запуске новой услуги для пользователей интернета в США. Это 5 ГБ Интернета на 30 дней за 500 гривен.

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