Про неприємний інцидент абонентка «Vodafone» повідомила на офіційній сторінці компанії у Facebook.

За її словами, на мобільному вона користувалася тільки Інтернетом. Але, здійснивши дзвінок, вона залишилась без зв’язку.

«Поясніть будь ласка, чому я повинна їхати за 50 кілометрів туда та назад до вашого магазину? Я правила ніякі не порушувала! Я купила номер телефона для того, щоб ним корисуватися, а те, що я завжди використовувала лише інтернет, а нікуди з ного не телефонувала, то мої проблеми. І те, що раптом мені понадобився цей номер телефона для того, щоб за телефонувати, то нате я маю повне право!», - повідомила розлючена абонентка.

В «Vodafone» пояснили, що сталося із номером.

«При виявленні ознак дій, які приводять до зниження якості послуг Оператора стосовно інших абонентів, здійснюється тимчасове обмеження в наданні послуг, відповідно до підпункту 17 пункту 1 статті 39 Закону України "Про телекомунікації"», - повідомили в компанії.

Також в компанії запевнили абонентку, що чекаають на її звернення в приватних повідомлення, щоб допомогти з розблокуванням номера.

Нагадаємо, що номер «Vodafone» також можуть заблокувати, якщо сумаа заборгованості на рахунку перевищує встановлений кредитний ліміт: після зняття місячної оплати за тариф, при використанні платних послуг.

«Блокування відбувається 1-го числа або в будь-який день місяця», - попереджають в «Vodafone».

Останні новини України:

"Київстар" раптово змінює тарифи для аабонентів.

В "Vodafone" звернулися до всіх абонентів.

Нові проблеми зі зв'язком: "Київстар" відповв абонентам, чи можна не платити.