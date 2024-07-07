Абонентка мобильного оператора Vodafone сообщила об удивительной ситуации, в результате которой номер ее мобильного телефона оказался заблокированным.

О неприятном инциденте абонентка Vodafone сообщила на официальной странице компании в Facebook.

По ее словам, на мобильном она пользовалась только Интернетом. Но, совершив звонок, она осталась без связи.

«Объясните, пожалуйста, почему я должна ехать за 50 километров туда и обратно в ваш магазин? Я правила никакие не нарушала! Я купила номер телефона для того, чтобы им пользоваться, а то, что я всегда использовала только интернет, а никуда с ним не звонила, это мои проблемы. И то, что вдруг мне понадобился этот номер телефона для того, чтобы за звонить по телефону, то на то я имею полное право!», - сообщила разъяренная абонентка.

В Vodafone объяснили, что произошло с номером.

"При выявлении признаков действий, приводящих к снижению качества услуг Оператора в отношении других абонентов, осуществляется временное ограничение в предоставлении услуг, согласно подпункту 17 пункта 1 статьи 39 Закона Украины "О телекоммуникациях"", - сообщили в компании.

Также в компании заверили абонентку, что ожидают ее обращения в частные сообщения, чтобы помочь с разблокировкой номера.

Напомним, что номер Vodafone также могут заблокировать, если сумма задолженности на счете превышает установленный кредитный лимит: после снятия месячной оплаты за тариф, при использовании платных услуг.

«Блокировка происходит 1-го числа или в любой день месяца», – предупреждают в Vodafone.

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