В компанії «Vodafone» звернулися до абонентів із новим повідомленням щодо подорожчання тарифів та завдяки чому все ж таки можна зекономити кошти.

Мобільний оператор «Vodafone» зробив повідомлення, яке стосується тарифів, пише Politeka.net.

Так, один з абонентів мобільного оператора поскаржився, що за останні роки тарифи на послуги «Vodafone» зростали, але якість Інтернету залишається низькою.

«За два роки мені змінили три тарифи, усе в бік подорожчання та збільшення Гб інтернету, який все одно в нашому селі "не тягне". Навіщо мені 20 Гб, якщо досить і 2, адже в мене домашній інтернет? Чому людина не може обрати собі тариф з тими умовами, які їй потрібні? Чому немає жодного доступного тарифа в бік зменшення?», - звернувся до «Vodafone» незадоволений абонент на сторінці компанії у Facebook.

Чоловік також наголосив, що зв’язок від «Vodafone» нестабільний і треба «бігати по будинку чи подвір’ю» в його пошуках.

«А так: почали зі 145 і дійшли до 200, даючи непотрібне….», - зазнчив чоловік.

В компанії «Vodafone» заявили, що робота над оновленням переліку доступних тарифів, в тому числі і стартових пакетів з оптимальним наповненням, ціна за які влаштувала б кожного ведетсья постійно.

Але, підкреслив представник «Vodafone», ситуація у країні та на ринку зв'язку не завжди дозволяє здійснити це.

«Саме тому, не завжди виходить випустити дуже дешеві тарифи, проте ми пропонуємо різні послуги для економії», - наголосили в компанії.

Зазначимо, що на якість послуг від «Vodafone» поскаржився і мешканець Одеси. За його словами, як тільки вимикають світло, зникає і покриття. І це у центрі міста.

«Мій тариф складає 350 гривень на місяць, але я більшу половину дня не можу користуватись вашими послугами через ваші проблеми!», - наголошує абонент.

Реагуючи на цю скаргу, в «Vodafone» запевнили, що в компанії ретельно вивчаються усі зауваження щодо якості роботи мережі та вживаються необхідні заходи. Абоненту також запропонували звернутися в приватних повідомленнях.

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