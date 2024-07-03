В компании Vodafone обратились к абонентам с новым сообщением относительно подорожания тарифов и благодаря чему все же можно сэкономить средства.

Мобильный оператор Vodafone сделал сообщение, касающееся тарифов, пишет Politeka.net.

Так, один из абонентов мобильного оператора пожаловался, что за последние годы тарифы на услуги Vodafone росли, но качество Интернета остается низким.

«За два года мне изменили три тарифа, все в сторону удорожания и увеличения Гб интернета, который все равно в нашем селе "не тянет". Зачем мне 20 Гб, если хватит и 2, ведь у меня домашний интернет? Почему человек не может выбрать себе тариф с теми условиями, которые ему нужны? Почему нет ни одного доступного тарифа в сторону уменьшения?», - обратился к Vodafone недовольный абонент на странице компании в Facebook.

Мужчина также подчеркнул, что связь от Vodafone нестабильна и нужно «бегать по дому или двору» в ее поисках.

«А так: начали со 145 и дошли до 200, давая ненужное…», - сказал мужчина.

В компании Vodafone заявили, что работа над обновлением перечня доступных тарифов, в том числе и стартовых пакетов с оптимальным наполнением, цена за которые устроила бы каждого ведется постоянно.

Но, подчеркнул представитель Vodafone, ситуация в стране и на рынке связи не всегда позволяет осуществить это.

"Именно поэтому, не всегда получается выпустить очень дешевые тарифы, однако мы предлагаем разные услуги для экономии", - подчеркнули в компании.

Отметим, что на качество услуг от Vodafone пожаловался и житель Одессы. По его словам, как только выключают свет, исчезает и покрытие. И это в центре города.

«Мой тариф составляет 350 гривен в месяц, но я больше половины дня не могу пользоваться вашими услугами из-за ваших проблем!» , - подчеркивает абонент.

Реагируя на эту жалобу, в Vodafone заверили, что в компании тщательно изучаются все замечания по качеству работы сети и принимаются необходимые меры. Абоненту также предложили обратиться в частные сообщения.

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