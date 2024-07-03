Мобільний оператор «Київстар» оголосив про оновлення умов – чергові зміни торкнуться і абонентів контракту, і передплати.

Згідно з новим повідомленням «Київстар», зміни відбудуться у роумінгу, пише Politeka.net.

Так, абоненти передплати, Все разом та контракті абоненти у країнах 1 та 2 тарифної зони зможуть отримувати більший обсяг МБ у пакетах на день.

А саме - 200 МБ за 75 грн.

Усього, як підкреслюють в «Київстар», можна використати 99 пакетів на день.

Що ж стосується абонентів передплати та контракту, які користуються домашніми тарифами із включеною послугою Роумінг як вдома (окрім бізнес-клієнтів), зможуть використовувати свої тарифні гігабайти для роумінгу, а також гігабайти Суперсили 5 ГБ в роумінгу не лише на території 28 країн Європи, але і в інших країнах 1 тарифної зони.

«За межами країн Роумінг як вдома така можливість надається в день оплати базового пакету інтернету за 75 грн», - пояснили в «Київстар».

У тому випадку, якщо абонент використав усі пакети МБ або недостатньо коштів для їх оплати, інтернет у країнах 1 зони тарифікуватиметься по 1 грн/МБ, в країнах 2 зони — 2 грн/МБ.

«Вартість дзвінків на номери України, країни перебування та всіх вхідних у країнах 1 та 2 тарифних зон становитиме 5 грн/1 хв», - кажуть в «Київстар».

Також варто мати на увазі, що для корпоративних абонентів умови інтернету не змінюються, а вартість дзвінків оновиться лише у деяких країнах, які змінюють тарифну зону.

«Через перенесення деяких країн до нових тарифних зон, зміниться вартість пакетів роумінгу. Вартість послуг буде відповідати тій тарифній зоні, в якій знаходиться країна перебування», - пояснили в «Київстар».

Отже, оновляться умови пакетів Ідеальний роумінг, Комфортний роумінг та Роумінг для IoT.

Також в «Київстар» зазначили, що умови надання послуги Роумінг як вдома в усіх її користувачів на території 28 країн не змінюються. Тож абоненти компанії зможуть продовжити користуватися домашніми тарифами та додатковим обсягом гігабайтів для роумінгу.

Додамо, що з 9 липня абоненти Київстар можуть користуватись оновленою Суперсилою з більшим обсягом інтернету у роумінгу. Для абонентів контракту і бізнес-клієнтів обсяг інтернету зміниться з 1 серпня.

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