Согласно новому сообщению «Киевстар», изменения произойдут в роуминге, пишет Politeka.net.
Так, абоненты предоплаты, Все вместе и контрактные абоненты в странах 1 и 2 тарифной зоны смогут получать больший объем МБ в пакетах в день.
А именно – 200 МБ за 75 грн.
Всего, как подчеркивают в «Киевстар», можно использовать 99 пакетов в день.
Что касается абонентов предоплаты и контракта, которые пользуются домашними тарифами с включенной услугой Роуминг как дома (кроме бизнес-клиентов), смогут использовать свои тарифные гигабайты для роуминга, а также гигабайты Суперсилы 5 ГБ в роуминге не только на территории 28 стран Европы, но и в других странах 1 тарифной зоны.
«За пределами стран Роуминг как дома такая возможность предоставляется в день оплаты базового пакета интернета за 75 грн», – пояснили в «Киевстар».
В том случае, если абонент использовал все пакеты МБ или недостаточно средств для их оплаты, интернет в странах 1 зоны будет тарифицироваться по 1 грн/МБ, в странах 2 зоны — 2 грн/МБ.
"Стоимость звонков на номера Украины, страны пребывания и всех входящих в странах 1 и 2 тарифных зон будет составлять 5 грн/1 мин", - говорят в Киевстар.
Также следует иметь в виду, что для корпоративных абонентов условия интернета не изменяются, а стоимость звонков обновится только в некоторых странах, меняющих тарифную зону.
«Из-за переноса некоторых стран в новые тарифные зоны, изменится стоимость пакетов роуминга. Стоимость услуг будет соответствовать той тарифной зоне, в которой находится страна пребывания», – пояснили в «Киевстар».
Итак, обновятся условия пакетов Идеальный роуминг, Комфортный роуминг и Роуминг для IoT.
Также в «Киевстар» отметили, что условия предоставления услуги Роуминг как дома у всех ее пользователей на территории 28 стран не меняются. А абоненты компании смогут продолжить пользоваться домашними тарифами и дополнительным объемом гигабайтов для роуминга.
Добавим, что с 9 июля абоненты Киевстара могут пользоваться обновленной Суперсилой с большим объемом интернета в роуминге. Для абонентов контракта и бизнес-клиентов объем Интернета изменится с 1 августа.
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