Для абонентов телекоммуникационной компании Киевстар обновили условия дополнительных услуг.
А именно – Антиопределитель номера, Дополнительный номер и Суперопределитель номера.
В «Киевстар» отмечают, что изменения коснулись как новых абонентов, так и действующих.
Что именно необходимо знать об изменениях. Была обновлена стоимость для абонентов редоплаты. То есть теперь услуга Антиопределитель номера стоит 3,30 грн/день, Дополнительный номер — 90 грн за первое подключение, далее — 3,30 грн/день, Изменение дополнительного номера стоит 90 грн, а услуга Суперопределитель номера — 5 грн/день.
Также обновления будут действовать для абонентов контракта. Антиопределитель номера – 90 грн/мес, Дополнительный номер – 90 грн/мес, а услуга Изменение дополнительного номера – 90 грн.
Услуга Суперопределитель номера стоит 120 грн/мес.
Изменения начали действовать с 1 июля.
В «Киевстар» отмечают, что стоимость индивидуальных пакетов осталась без изменений.
Добавим, что 9 июля вступили в силу еще одни изменения для абонентов «Киевстар».
С этого дня абоненты мобильного оператора могут воспользоваться обновленной Суперсилой с большим объемом интернета в роуминге.
Объем интернета в Суперсиле изменили с 2 ГБ в роуминге до 5 ГБ.
«Если вы абонент предоплаты и уже пользуетесь этой Суперсилой, обновленный объем ГБ начнет действовать после оплаты тарифа», - говорится в предупреждении "Киевстар".
Для абонентов контракта и бизнес-клиентов объем Интернета изменится с 1 августа.
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