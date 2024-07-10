В июле для абонентов мобильного оператора «Киевстар» начали действовать очередные изменения – что стало по-другому и во сколько это теперь обойдется.

Для абонентов телекоммуникационной компании Киевстар обновили условия дополнительных услуг.

А именно – Антиопределитель номера, Дополнительный номер и Суперопределитель номера.

В «Киевстар» отмечают, что изменения коснулись как новых абонентов, так и действующих.

Что именно необходимо знать об изменениях. Была обновлена ​​стоимость для абонентов редоплаты. То есть теперь услуга Антиопределитель номера стоит 3,30 грн/день, Дополнительный номер — 90 грн за первое подключение, далее — 3,30 грн/день, Изменение дополнительного номера стоит 90 грн, а услуга Суперопределитель номера — 5 грн/день.

Также обновления будут действовать для абонентов контракта. Антиопределитель номера – 90 грн/мес, Дополнительный номер – 90 грн/мес, а услуга Изменение дополнительного номера – 90 грн.

Услуга Суперопределитель номера стоит 120 грн/мес.

Изменения начали действовать с 1 июля.

В «Киевстар» отмечают, что стоимость индивидуальных пакетов осталась без изменений.

Добавим, что 9 июля вступили в силу еще одни изменения для абонентов «Киевстар».

С этого дня абоненты мобильного оператора могут воспользоваться обновленной Суперсилой с большим объемом интернета в роуминге.

Объем интернета в Суперсиле изменили с 2 ГБ в роуминге до 5 ГБ.

«Если вы абонент предоплаты и уже пользуетесь этой Суперсилой, обновленный объем ГБ начнет действовать после оплаты тарифа», - говорится в предупреждении "Киевстар".

Для абонентов контракта и бизнес-клиентов объем Интернета изменится с 1 августа.

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