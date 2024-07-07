Абонентка «Київстар» повідомила про дуже серйозну ситуацію внаслідок якої вона втратила і номер свого мобільного телефону, і кошти.

Клієнтка мобільного оператора «Київстар» звернулася до компанії після того, як стала жертвою шаахраїв. Зловмисники вкрали мобільний номер за допомогою перевипуску SIM-картки і таким чином отримали доступ до фінансів абонентки.

«Шановний Київстар, поясніть мені, будь ласка, хто і як зміг пере випустити мою карту Київстар та отримати доступ до моїх фінансових застосунків…», - звернулася до представників «Київстар» жінка.

В «Київстар», відреагувавши, повідомили абонентці, що замінити сім можна виключно при наявності конфіденційної інформації абонента.

«Зі свого боку ми таку нікому не передаємо», - запевнили в «Київстар».

Зазначимо, що віддалену заміну SIM-карт зловмисники застосовують для отримання доступу до фінансових номерів телефонів і подальшого привласнення грошей із банківських рахунків абонентів.

Як саме це відбувається – людині телефонують кілька разів від імені служб таксі або різних організацій та схиляють, щоб вона перетелефонувала. Далі зловмисники замовляють в оператора послугу відновлення SIM-карти, використовуючи для ідентифікації абонента номери телефону, з яких раніше телефонували.

Як вберегтися від такої біди – необхідно заборонити віддалену заміну SIM-картки або перейти на контрактне обслуговування у мобільного оператора.

Також кіберфахівці радять користуватися лише офіційним застосунком свого банку, регулярно переглядати історію транзакцій і не проводити платіжні операції з чужих пристроїв.

«Для платежів в Інтернеті краще мати окрему картку із встановленими лімітами на оплату», - кажуть експерти.

У свою чергу в «Київстар» повідомляють, що можна додатково заблокувати можливість самостійної заміни SIM одним зі способів: за запитом *245*1# за телефоном 466.

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