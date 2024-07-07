Абонентка «Киевстар» сообщила об очень серьезной ситуации, вследствие которой она потеряла и номер своего мобильного телефона, и средства.

Клиентка мобильного оператора «Киевстар» обратилась в компанию после того, как стала жертвой мошенников. Злоумышленники украли мобильный номер с помощью перевыпуска SIM-карты и таким образом получили доступ к финансам абонента.

«Уважаемый Киевстар, объясните мне, пожалуйста, кто и как смог перевыпустить мою карту Киевстар и получить доступ к моим финансовым приложениям…», - обратилась к представителям «Киевстар» женщина.

В «Киевстар», отреагировав, сообщили абонентке, что заменить сим можно исключительно при наличии конфиденциальной информации абонента.

«Со своей стороны мы такую ​​никому не передаем», - заверили в «Киевстар».

Отметим, что удаленную замену SIM-карт злоумышленники применяют для получения доступа к финансовым номерам телефонов и дальнейшему присвоению денег с банковских счетов абонентов.

Как именно это происходит – человеку звонят несколько раз от имени служб такси или разных организаций и склоняют, чтобы он перезвонил. Далее злоумышленники заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента телефонные номера, с которых ранее звонили.

Как уберечься от такой беды – необходимо запретить удаленную замену SIM-карты или перейти на контрактное обслуживание у мобильного оператора.

Также киберспециалисты советуют пользоваться только официальным приложением своего банка, регулярно пересматривать историю транзакций и не производить платежные операции с чужих устройств.

«Для платежей в Интернете лучше иметь отдельную карту с установленными лимитами на оплату», – говорят эксперты.

В свою очередь, в «Киевстар» сообщают, что можно дополнительно заблокировать возможность самостоятельной замены SIM одним из способов: по запросу *245*1# по телефону 466.

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