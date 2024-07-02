Телекомунікаційна компанія «Київстар» надала своїм абонентам роз’яснення з приводу захисту номеру та які документи потрібні у разі перевірки.

«Київстар», звертаючись до абонентів, повідомив, що свій номер можна додатково захистити.

Абоненти передплати можуть скористатися сервісом онлайн-ідентифікації для реєстрації номера за допомогою Дії або BankID НБУ.

«Раніше онлайн можна було зареєструвати номер тільки за допомогою КЕП — кваліфікованого електронного підпису», - пояснили в «Київстар», що саме змінилося.

Для того, щоб підв’язати номер до документа онлайн необхідно на сайті Київстар перейти на сторінку Реєстрації номера, потім авторизуватися в обліковому записі Київстар чи створити його, пошерити ID-картку чи закордонний паспорт через Дію або пройти ідентифікацію за допомогою BankID НБУ і наостанок підписати на екрані заяву.

Після цього надійде сповіщення, що номер зареєстровано.

Що надає реєстрація – ніхто крім власника номера «Київстар» не зможе, наприклад, відновити, заблокувати чи перевипустити SIM-карту.

«Такі операції будуть доступні абоненту лише після перевірки з боку оператора за документом, який прив’язано до номера», - повідомили в «Київстар», додавши, що реєстрація номера ще й суттєво підвищує безпеку усіх пов’язаних сервісів.

Наприклад, доступ до онлайн-банкінгу, акаунтів у соцмережах, мобільних додатках тощо.

Зазначимо, що раніше в «Київстар» повідомили, які документи потрібні.

«Візьміть з собою документи, які підтвердять, що номер належить вам. Так ми піклуємося про його безпеку», - йдеться в повідомленні «Київстар».

Для зареєстрованих абонентів необхідно взяти із собою оригінал документа, на який зареєстровано номер.

«Якщо ви користуєтеся додатком Дія. Надайте працівникам магазину документи у додатку. Немає додатка Дія - Візьміть із собою оригінал паспорта або ID-картки та ІПН (якщо маєте)», - просять абонентів у «Київстар».

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