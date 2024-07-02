Телекоммуникационная компания «Киевстар» предоставила своим абонентам разъяснения по защите номера и какие документы нужны в случае проверки.

"Киевстар", обращаясь к абонентам, сообщил, что свой номер можно дополнительно защитить.

Абоненты предоплаты могут воспользоваться сервисом онлайн-идентификации для регистрации номера с помощью Действия или BankID НБУ.

«Раньше онлайн можно было зарегистрировать номер только с помощью КЭП — квалифицированной электронной подписи», – объяснили в «Киевстар», что именно изменилось.

Для того, чтобы подвязать номер к документу онлайн необходимо на сайте Киевстар перейти на страницу Регистрация номера, затем авторизироваться в аккаунте Киевстар или создать его, пошерить ID-карту или загранпаспорт через Действие или пройти идентификацию с помощью BankID НБУ и напоследок подписать на экране заявление.

После этого придет уведомление, что номер зарегистрирован.

Что дает регистрация – никто кроме владельца номера «Киевстар» не сможет, например, восстановить, заблокировать или перевыпустить SIM-карту.

«Такие операции будут доступны абоненту только после проверки со стороны оператора по привязанному к номеру документу», - сообщили в «Киевстар», добавив, что регистрация номера еще и существенно повышает безопасность всех связанных сервисов.

Например, доступ к онлайн-банкингу, аккаунтам в соцсетях, мобильных приложениях и т.д.

Отметим, что ранее в «Киевстар» сообщили, какие документы нужны.

«Возьмите с собой документы, подтверждающие, что номер принадлежит вам. Так мы заботимся о его безопасности», – говорится в сообщении «Киевстар».

Для зарегистрированных абонентов необходимо взять с собой оригинал документа, на который зарегистрирован номер.

«Если вы пользуетесь приложением Дія. Предоставьте работникам магазина документы в приложении. Нет приложения Дія - Возьмите с собой оригинал паспорта или ID-карты и ИНН (если есть)», - просят абонентов в «Киевстар».

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