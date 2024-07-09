При перенесенні номера до lifecell людина повністю зберігає і номер, і код оператора. Тобто якщо номер людини починався з 067, 097, 066, 050 чи інших цифр, то все так і залишиться.
Пернесення номеру до Lifecell відбувається безкоштовно. Крім того, людина отримує спеціальну ціну на окремі тарифи після перенесення номера.
Однак абонент «Lifecell» вказав на неприємний нюанс, з яким зіткнувся через перенесення номеру.
«У переходу на Лайфселл є один дуже неприємний момент: при дзвінках на перенесений з іншої мережі номер чути озвучене неприємним голосом повідомлення "Номер перенесено" - у людей, які телефонують, складається враження, що номер неактуальний, і припиняють дзвінок», - розповів чоловік на офційній сторінці «Lifecell» у Facebook.
Абонент звернувся до оператора із проханням прибрати або замінити це повідомлення.
Згодом чоловік повідомив, що на його повідомлення швидко відреагували.
«Дякую за швидку реакцію! Доповнення - у чаті підтримки відповіли: "20:33:24, Представник lifecell: Достатньо абоненту який телефонує на номер звернутися до поточного оператора для відключення автоінформатора"...», - поавідомив абонент «Lifecell», додавши, що покладати таке відключення на людину, яка телефонує, цілком безглуздо.
«Налаштування має бути в розпорядженні власника телефонної лінії, ніхто інший цим займатися не буде», - впевнений абонент.
Додамо, що Заявку на перенесення номеру до «Lifecell» можна подати онлайн на сайті оператора або особисто у фірмовому магазині.
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