Один з абонентів «Lifecell» поскаржився мобільному оператору на неприємний нюанс, який виникає після того, як номер переноситься до цієї мережі.

При перенесенні номера до lifecell людина повністю зберігає і номер, і код оператора. Тобто якщо номер людини починався з 067, 097, 066, 050 чи інших цифр, то все так і залишиться.

Пернесення номеру до Lifecell відбувається безкоштовно. Крім того, людина отримує спеціальну ціну на окремі тарифи після перенесення номера.

Однак абонент «Lifecell» вказав на неприємний нюанс, з яким зіткнувся через перенесення номеру.

«У переходу на Лайфселл є один дуже неприємний момент: при дзвінках на перенесений з іншої мережі номер чути озвучене неприємним голосом повідомлення "Номер перенесено" - у людей, які телефонують, складається враження, що номер неактуальний, і припиняють дзвінок», - розповів чоловік на офційній сторінці «Lifecell» у Facebook.

Абонент звернувся до оператора із проханням прибрати або замінити це повідомлення.

Згодом чоловік повідомив, що на його повідомлення швидко відреагували.

«Дякую за швидку реакцію! Доповнення - у чаті підтримки відповіли: "20:33:24, Представник lifecell: Достатньо абоненту який телефонує на номер звернутися до поточного оператора для відключення автоінформатора"...», - поавідомив абонент «Lifecell», додавши, що покладати таке відключення на людину, яка телефонує, цілком безглуздо.

«Налаштування має бути в розпорядженні власника телефонної лінії, ніхто інший цим займатися не буде», - впевнений абонент.

Додамо, що Заявку на перенесення номеру до «Lifecell» можна подати онлайн на сайті оператора або особисто у фірмовому магазині.

Останні новини України:

Зросте до 10 разів: "Київстар" оголосив про значні зміни для деяких абонентів.

Важлива послуга не працює: "Vodafone" надав роз'яснення абонентам.

Торкнеться тисяч абонентів: "Lifecell" попередив про нововведення.