Мобільний оператор «Vodafone» відреагував на скраги абонентів щодо послуги, якістю якої вони не задоволені, пише Politeka.net. Мова йде про мобільний Інтернет.

«Чому зникає мобільний Інтернет одразу після вимкнення світла?»,

«Нульовий інтернет та поганий зв'язок по високих цінах», - пишуть розгнівані абоненти на офіційній сторінці «Vodafone» у Facebook.

Відповідаючи на скарги, в компанії підкреслили, що робота мобільної мережі в умовах нестабільного електропостачання – це для «Vodafone» також форс-мажор.

«Робота базових станцій напряму залежить від електроживлення. Усі наші об’єкти зв’язку оснащені резервним живленням, та батареї теж мають свою ємність і потребують тривалого часу на перезарядження. В разі повторного відключення світла протягом доби вони просто не встигають зарядитись», - пояснюють в «Vodafone».

Крім того, ускладнює роботу мережі перенавантаження під час відключень світла. У цей момент усі мешканці району масово переходять з домашнього інтернету на мобільний. Таким чином сережа зазнає лавиноподібного зростання навантаження. Це і призводить і до зниження швидкості у кожного споживача, і до швидшого розрядження акумуляторних батарей базової станції.

Також в «Vodafone» запевняють, що не до кожної базової станції можливо встановити генератор. Наприклад, до тих, які на дахах.

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