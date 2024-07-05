Мобильный оператор Vodafone отреагировал на жалобы абонентов относительно услуги, качеством которой они не удовлетворены, пишет Politeka.net. Речь идет о мобильном Интернете.

«Почему исчезает мобильный Интернет сразу после отключения света?»,

«Нулевой интернет и плохая связь по высоким ценам» , - пишут разгневанные абоненты на официальной странице Vodafone в Facebook.

Отвечая на жалобы, в компании подчеркнули, что работа мобильной сети в условиях нестабильного электроснабжения – это для Vodafone также форс-мажор.

«Работа базовых станций напрямую зависит от электропитания. Все наши объекты связи оснащены резервным питанием, но батареи тоже имеют свою емкость и требуют длительного перезарядки. В случае повторного отключения света в течение суток они просто не успевают зарядиться», – объясняют в Vodafone.

Кроме того, усложняет работу сети перегрузки при отключении света. В этот момент все жители района массово переходят из домашнего интернета на мобильный.

Таким образом сережа испытывает лавинообразный рост нагрузки. Это и приводит и к снижению скорости у каждого потребителя, и к более быстрому разряжению аккумуляторных батарей базовой станции.

Также в Vodafone уверяют, что не к каждой базовой станции возможно установить генератор. Например, к тем, что расположены на крышах.

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