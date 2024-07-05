В телекомунікаційній компанії «Київстар» готуються до ще одних змін, які повинні покращити якість послуг мобільного оператора.

В компанії «Київстар» повідомили, що продовжується розвиток технології 4G в Україні. Тому з 3 вересня почнеться тестування радіочастоти у спектрі 2100 МГц.

Тестування стосуватиметься абонентів «Київстар», що мешкають у Чернівцях та Горішніх Плавнях.

В «Київстар» пояснили, що абоненти продовжать здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватись іншими мобільними сервісами без змін.

«Однак замість застарілої технології 3G для користувачів буде доступним швидкісний мобільний 4G-інтернет», - повідомили в «Київстар».

Тому абоненти мобільного оператора у Чернівцях та Горішніх Плавнях відчують, що якість з’єднання суттєво покращиться.

«А швидкість мобільного інтернету зросте до 10 разів», - обіцяють в «Київстар».

Вкомпанії також закликали абонентів, які ще не перейшли на технологію 4G, увімкнути її.

«Якщо ваша SIM-карта не підтримує 4G, її можна замінити на USIM», - пояснюють в компанії.

Ця послуга без додаткової плати і зі зберіганням номеру.

Нагаадаємо, що 4G – це наступник 3G і 2G, стандарт мобільної ультрашвидкої передачі даних для смартфонів, планшетів або модемів.

Останні новини України:

Почне діяти обмеження: в "Київстар" вказали абонентам на важливий нюанс.

Це безкоштовно: в "Lifecell" нововведення.

"Vodafone" зробив нову заяву щодо тарифів: як абонентам можна заощадити.