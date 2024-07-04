В телекомунікаційній компанії "Київстар" повідомили важливу інформацію, яка стосується багатьох абонентів.

Мова йде про обмеження швидкості Інтернету, пише Politeka.net.

Так, один з абонентів звернувся до «Київстар» із питанням, «після якої кількості інтернету починає діяти обмеження швидкості у новому тарифі Love UA Безлім».

В «Київстар» вказали, що це 40 Гб.

Згідно з умовами тарифу, абонент отримує безлім — це означає, що інтернет трафік не тарифікується, а обмеження швидкості може діяти лише за умови, якщо протягом 4 тижнів абонент використав більше 40 ГБ. Після цього інтернет надаватиметься зі швидкістю до 0,8 Мбіт/с.

Зазначимо, що плата за тариф знімається з особового рахунку 1-го числа кожного місяця.

Нагадаємо, що з 24 червня Суперсила Відео на ходу стала доступною для деяких абонентів Все разом.

«Послуги завантаження, роздачі інтернету, оновлення, підписки, купівлі в додатках та перегляд реклами тарифікуються окремо», - попереджаають в «Київстар».

Крім того з 1 липня для абонентів Київстар оновлюються умови додаткових послуг Антивизначник номера, Додатковий номер та Супервизначник номера.

Основні зміни торкнуться як чинних, так і нових абонентів.

Також в «Київстар» повідомляли, що з 20 червня почали діяти зміни для деяких абонентів контракту.

Так, нові абоненти вже не можуть підключити тариф Любов до батьків. Однак контрактні абоненти можуть підключити новий тариф — LOVE UA Комфорт.

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