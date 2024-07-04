Речь идет об ограничении скорости Интернета, пишет Politeka.net.
Так, один из абонентов обратился к «Киевстару» с вопросом, «после какого количества интернета начинает действовать ограничение скорости в новом тарифе Love UA Безлим».
В «Киевстар» указали, что это 40 Гб.
Согласно условиям тарифа абонент получает безлим — это означает, что интернет трафик не тарифицируется, а ограничение скорости может действовать только при условии, если в течение 4 недель абонент использовал более 40 ГБ. После этого интернет будет предоставляться со скоростью до 0,8 Мбит/с.
Отметим, что плата за тариф снимается с лицевого счета 1 числа каждого месяца.
Напомним, что с 24 июня Суперсила Видео на ходу стала доступна для некоторых абонентов Все вместе.
«Услуги по загрузке, раздаче интернета, обновления, подписки, покупки в приложениях и просмотр рекламы тарифицируются отдельно», - предупреждают в «Киевстар».
Кроме того, с 1 июля для абонентов Киевстар обновляются условия дополнительных услуг Антиопределитель номера, Дополнительный номер и Суперопределитель номера.
Основные изменения коснутся как действующих, так и новых абонентов.
Также в «Киевстар» сообщали, что с 20 июня начали действовать изменения для некоторых абонентов контракта.
Да, новые абоненты уже не могут подключить тариф Любовь к родителям. Однако контрактные абоненты могут подключить новый тариф – LOVE UA Комфорт.
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