В телекоммуникационной компании "Киевстар" сообщили важную информацию, которая касается многих абонентов.

Речь идет об ограничении скорости Интернета, пишет Politeka.net.

Так, один из абонентов обратился к «Киевстару» с вопросом, «после какого количества интернета начинает действовать ограничение скорости в новом тарифе Love UA Безлим».

В «Киевстар» указали, что это 40 Гб.

Согласно условиям тарифа абонент получает безлим — это означает, что интернет трафик не тарифицируется, а ограничение скорости может действовать только при условии, если в течение 4 недель абонент использовал более 40 ГБ. После этого интернет будет предоставляться со скоростью до 0,8 Мбит/с.

Отметим, что плата за тариф снимается с лицевого счета 1 числа каждого месяца.

Напомним, что с 24 июня Суперсила Видео на ходу стала доступна для некоторых абонентов Все вместе.

«Услуги по загрузке, раздаче интернета, обновления, подписки, покупки в приложениях и просмотр рекламы тарифицируются отдельно», - предупреждают в «Киевстар».

Кроме того, с 1 июля для абонентов Киевстар обновляются условия дополнительных услуг Антиопределитель номера, Дополнительный номер и Суперопределитель номера.

Основные изменения коснутся как действующих, так и новых абонентов.

Также в «Киевстар» сообщали, что с 20 июня начали действовать изменения для некоторых абонентов контракта.

Да, новые абоненты уже не могут подключить тариф Любовь к родителям. Однако контрактные абоненты могут подключить новый тариф – LOVE UA Комфорт.

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