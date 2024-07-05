В телекоммуникационной компании «Киевстар» готовятся к еще одним изменениям, которые должны улучшить качество услуг мобильного оператора.

В компании Киевстар сообщили, что продолжается развитие технологии 4G в Украине. Поэтому с 3 сентября начнется тестирование радиочастоты в диапазоне 2100 МГц.

Тестирование затронет абонентов «Киевстар», проживающих в Черновцах и Горишних Плавнях.

В «Киевстар» объяснили, что абоненты продолжат совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться другими мобильными сервисами без изменений.

«Однако вместо устаревшей технологии 3G для пользователей будет доступен скоростной мобильный 4G-интернет», – сообщили в «Киевстар».

Поэтому абоненты мобильного оператора в Черновцах и Горишних Плавнях почувствуют, что качество соединения существенно улучшится.

«А скорость мобильного интернета вырастет до 10 раз», – обещают в «Киевстаре».

В компании также призвали абонентов, еще не перешедших на технологию 4G, включить ее.

"Если ваша SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно заменить на USIM", - объясняют в компании.

Эта услуга без дополнительной платы и со сохранением номера.

Напомним, что 4G – это преемник 3G и 2G, стандарт мобильной ультрабыстрой передачи данных для смартфонов, планшетов или модемов.

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