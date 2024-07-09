Один из абонентов "Lifecell пожаловался мобильному оператору на неприятный нюанс, возникающий после того, как номер переносится в эту сеть.

При перенесении номера в lifecell человек полностью сохраняет и номер, и код оператора. То есть, если номер человека начинался с 067, 097, 066, 050 или других цифр, то все так и останется.

Перенос номера в Lifecell происходит бесплатно. Кроме того, человек получает специальную цену на отдельные тарифы после перенесения номера.

Однако абонент Lifecell указал на неприятный нюанс, с которым столкнулся из-за переноса номера.

«У перехода на Лайфселл есть один очень неприятный момент: при звонках на перенесенный из другой сети номер слышно озвученное неприятным голосом сообщение "Номер перенесен" - у звонящих людей создается впечатление, что номер неактуален, и прекращают звонок», - рассказал мужчина на официальной странице Lifecell в Facebook.

Абонент обратился к оператору с просьбой убрать или заменить это сообщение.

Впоследствии мужчина сообщил, что на его сообщение быстро отреагировали.

«Спасибо за быструю реакцию! Дополнения - в чате поддержки ответили: "20:33:24, Представитель lifecell: Достаточно абоненту, который звонит на номер обратиться к текущему оператору для отключения автоинформатора"...», - сообщил абонент «Lifecell», добавив, что возлагать такое отключение на человека, который звонит, совершенно бессмысленно.

«Настройки должны быть в распоряжении владельца телефонной линии, никто другой этим заниматься не будет», - уверен абонент.

Добавим, что заявку на перенос номера в «Lifecell» можно подать онлайн на сайте оператора или лично в фирменном магазине.

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