Абоненты «Киевстар» теперь могут воспользоваться обновленной Суперсилой с большим объемом интернета в роуминге.
Изменения начали действовать с 9 июля. "Киевстар" увеличил объем интернета в Суперсиле 2 ГБ в роуминге до 5 ГБ.
Как объясняют в компании клиентам, если вы абонент предоплаты и уже пользуетесь этой Суперсилой, обновленный объем ГБ начнет действовать после последующей оплаты тарифа.
Для абонентов контракта и бизнес-клиентов изменения тоже начнут действовать, но чуть позже.
Для них количество интернета изменится с 1 августа. В целом эта Суперсила действует в 28 странах.
Напомним, что ранее в некоторых тарифах «Киевстар» Все вместе появилась Суперсила видео на ходу.
Изменения действуют с 24 июня
"Суперсила Видео на ходу дает возможность просматривать контент в приложениях YouTube, YouTube Kids, Киевстар ТВ, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video, 1+1 video без снятия гигабайтов", - сообщили в "Киевстаре".
Также следует знать, что услуги по загрузке, раздаче интернета, обновления, подписки, покупки в приложениях и просмотр рекламы тарифицируются отдельно.
Кроме того, напомним об еще одних изменениях в сети «Киевстар». Так, с 20 июня в контракте абоненты имеют возможность подключить новый тарифный LOVE UA Комфорт.
Воспользоваться тарифом могут люди старшего возраста и люди с инвалидностью.
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