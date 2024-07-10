В «Lifecell» пояснили абонентам, що робити, якщо виникла така неприємна проблема, як незрозуміле зникнення коштів з рахунку.

Мобільний оператор «Lifecell» пояснив, чому з рахунків абонентів може відбутися «незрозуміле» списання і куди звертатися у такому випадку.

Так, одна з абоненток «Lifecell» поскаржилася, що зникли кошти з номеру дитини.

«Можна дізнатися, як зв'язатися з живою людиною, котра підкаже, куди пропали кошти, сплачені на номер дитині ще 01 липня?», - звернулася жінка до «Lifecell» на офіційній сторінці мобільного оператора у Facebook.

В «Lifecell» відповіли, що за номером можуть бути підключені додаткові послуги.

Зазначимо, що для абонентів «Lifecell» розроблено систему самообслуговування «Мій lifecell», а також мобільний додаток «Мій lifecell» для Iphone та Android.

Таким чином абоненти мобільного оператора можуть отримати звіт про витрати на дзвінки та послуги, що було здійснено протягом місяця (сумарно за кожною статтею витрат), інформацію про баланс та залишок послуг за тарифним планом, а також зміна тарифного плану.

Також абоненти «Lifecell» мають доступ до підключення та відключення додаткових послуг для дешевих SMS, Інтернет, міжнародних дзвінків, тощо, встановлення переадресації дзвінків та заборони визначення номеру.

Крім того, вони мають змогу управляти рекламно-інформаційними повідомленнями від «lifecell».

Додамо, абоненти «Lifecell» можуть отримати інформацію, які платні послуги підключені за їхнім номером.

Для цього необхідно набрати наберіть *112# та натиснути кнопку виклику.

На екрані з’явиться інформація про активні послуги і послуги, що очікують оплати, вартість послуг, їх термін дії та дату подовження на наступний період.

Якщо не має бажання користуватися тими чи іншими послугами, їх можна відключити.

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