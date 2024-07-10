В Lifecell объяснили абонентам, что делать, если возникла такая неприятная проблема, как непонятное исчезновение средств со счета.

Мобильный оператор «Lifecell» объяснил, почему со счетов абонентов может произойти «непонятное» списание и куда обращаться в таком случае.

Так, одна из абоненток Lifecell пожаловалась, что исчезли средства с номера ребенка.

«Можно узнать, как связаться с живым человеком, который подскажет, куда пропали средства, уплаченные на номер ребенку еще 01 июля?», – обратилась женщина к «Lifecell» на официальной странице мобильного оператора в Facebook.

В Lifecell ответили, что по номеру могут быть подключены дополнительные услуги.

Отметим, что для абонентов Lifecell разработана система самообслуживания Мой lifecell, а также мобильное приложение Мой lifecell для Iphone и Android.

Таким образом, абоненты мобильного оператора могут получить отчет о расходах на звонки и услуги, совершенных в течение месяца (суммарно по каждой статье расходов), информацию о балансе и остатке услуг по тарифному плану, а также изменение тарифного плана.

Также абоненты Lifecell имеют доступ к подключению и отключению дополнительных услуг для дешевых SMS, Интернет, международных звонков и т.п., установлению переадресации звонков и запрета определения номера.

Кроме того, они могут управлять рекламно-информационными сообщениями от «lifecell».

Добавим, абоненты Lifecell могут получить информацию, какие платные услуги подключены по их номеру.

Для этого необходимо набрать *112# и нажать кнопку вызова.

На экране появится информация об активных услугах и услугах, ожидающих оплаты, стоимости услуг, их сроке действия и дате продления на следующий период.

Если нет желания пользоваться теми или иными услугами, их можно отключить.

Последние новости Украины:

Скидки на тарифы: в Lifecell на фоне проблем сделал заявление.

Меняем условия: "Киевстар" предупредил абонентов, что будет иначе с 11 июля.

Вызов неожиданно завершается: "Киевстар" назвал абонентам причину.