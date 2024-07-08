Мобільний оператор «Київстар» попередив абонентів про чергові зміни, що почнуть діяти вже з 11 липня, і кого вони торкнуться.

З 11 липня компанія «Київстар» збільшить обсяг гігабайтів у деяких тарифах. Крім того, оператор повідомив про зміну умов.

«Ми збільшуємо обсяг гігабайтів та змінюємо умови деяких тарифів лінійки Business LOVE UA для корпоративних клієнтів», - йдеться в повідомленні «Київстар».

Отже, що саме буде по-іншому: у тарифі Business LOVE UA. Світло від «Київстар» обсяг інтернету збільшиться до 20 ГБ/міс для використання в Україні.

Якщо тарифні гігабайти закінчаться, безлімітний інтернет у день користування в Україні коштуватиме 20 грн для тарифів: Business LOVE UA. Світло, Business LOVE UA. Пісня, Business LOVE UA. Сила

Якщо ж закінчаться ГБ за умовами Роумінг як вдома, безлімітний інтернет у день користування у країнах Роумінг як вдома коштуватиме 0,08 грн/1 МБ для тарифів: Business LOVE UA. Світло, Business LOVE UA. Пісня, Business LOVE UA. Сила, Business LOVE UA. Рух, Business LOVE UA. Успіх.

Крім того, для цих тарифів «Київстар» оновив перелік країн, на номери яких можна використовувати тарифні хвилини. До переліку, у якому були Італія, Німеччина, Чеська Республіка, Польща, США, Канада, Індія, Іспанія, Молдова, Румунія, додаються ще три країни - Бельгія, Норвегія і Швеція.

«Натомість Узбекистан, Китай та Ізраїль буде виключено з цього списку», - пояснюють в «Київстар».

Це, як кажуть в компанії, пов’язано з низьким попитом на дзвінки в ці країни.

Дзвінки в Ізраїль та Узбекистан коштуватимуть 20 грн/20 хв, а у Китай — 20 грн/5 хв. Однак у абонентів є можливість заощадити на дзвінках у ці країни – можна окремо замовити послуги Світ чекає — Ізраїль та Світ чекає — Узбекистан.

Нагадаємо, раніше «Київстар» попередив про оновлення умов у роумінгу.

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