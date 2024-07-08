Мобильный оператор «Киевстар» предупредил абонентов об очередных изменениях, которые начнут действовать уже с 11 июля, и кого они коснутся.

С 11 июля компания «Киевстар» увеличит объем гигабайтов в некоторых тарифах. Кроме того, оператор сообщил об изменении условий.

"Мы увеличиваем объем гигабайтов и изменяем условия некоторых тарифов линейки Business LOVE UA для корпоративных клиентов", - говорится в сообщении "Киевстар".

Итак, что именно будет по-другому: в тарифе Business LOVE UA. Свет от «Киевстар» объем интернета увеличится до 20 ГБ/мес для использования в Украине.

Если тарифные гигабайты закончатся, безлимитный интернет в день использования в Украине будет стоить 20 грн для тарифов: Business LOVE UA. Свет, Business LOVE UA. Песня, Business LOVE UA. Сила

Если же закончатся ГБ по условиям Роуминг как дома, безлимитный интернет в день пользования в странах Роуминг как дома обойдется в 0,08 грн/1 МБ для тарифов: Business LOVE UA. Свет, Business LOVE UA. Песня, Business LOVE UA. Сила Business LOVE UA. Движение, Business LOVE UA. Успех.

Кроме того, для этих тарифов Киевстар обновил перечень стран, на номера которых можно использовать тарифные минуты. К списку, в котором были Италия, Германия, Чешская Республика, Польша, США, Канада, Индия, Испания, Молдова, Румыния, добавляются еще три страны - Бельгия, Норвегия и Швеция.

«Вместо этого Узбекистан, Китай и Израиль будут исключены из этого списка», - объясняют в «Киевстар».

Это, как говорят, в компании, связано с низким спросом на звонки в эти страны.

Звонки в Израиль и Узбекистан будут стоить 20 грн/20 мин, а в Китай — 20 грн/5 мин. Однако у абонентов есть возможность сэкономить на звонках в эти страны – можно отдельно заказать услуги Мир ждет — Израиль и Мир ждет Узбекистан.

Напомним, ранее Киевстар предупредил об обновлении условий в роуминге.

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