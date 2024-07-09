В «Київстар» зробили заяву щодо підняття тарифів і що робити абонентам, яких не влаштовують нові суми.

Так, один з колишніх абонентів «Київстар» повідомив, що саме підняття тарифів стало причиною того, що він пішов від цього оператора до іншого.

«У Київстар зі шкіри лізуть щоб вмовити мене повернутися до них, спочатку пропонували тариф за 75 грн, з першою оплатою 50 грн, потім вже 2 оплати по 50 грн, а тепер вже 6 оплат по 50 грн. Цікаво що ще запропонують? Бо в мене немає бажання відновлювати користування Київстар, після того як мені підняли тариф на 100%», - пояснив екс-клієнт «Київстар» свою ситуацію.

В «Київстар», реагуючи, пояснили, що зміна тарифів необхідна для того, щоб мати змогу підтримувати роботу мережі, продовжувати будувати нові базові станції по всій країні та розширювати покриття 4G, а також інвестувати в енергонезалежність мережі.

«Але якщо вам не підходять нові умови вашого тарифного плану, виможете вибрати собі інший тариф самостійно, безоплатно змінивши на той, який більше відповідає вашим потребам і можливостям. Вибрати можна в застосунку Мій Київстар чи на сайті компанії», - пояснюють в «Київстар».

Нагадаємо, раніше в «Київстар» повідомили, що деякі тарифи буде закрито.

«Будуть закриті для підключення нових абонентів тарифи LOVE UA Контракт, LOVE UA Світло Контракт — називатиметься LOVE UA Світло Контракт 2023, LOVE UA Магніт Контракт — називатиметься LOVE UA Магніт Контракт 2023. Наповнення цих тарифів для чинних абонентів не зміниться», - попереджали в «Київстар» абонентів.

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