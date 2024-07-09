В «Киевстар» сделали заявление о поднятии тарифов и что делать абонентам, которых не устраивают новые суммы.

Так, один из бывших абонентов «Киевстар» сообщил, что именно повышение тарифов стало причиной того, что он ушел от этого оператора к другому.

«В Киевстар из кожи лезут, чтобы уговорить меня вернуться к ним, сначала предлагали тариф за 75 грн, с первой оплатой 50 грн, потом уже 2 оплаты по 50 грн, а теперь уже 6 оплат по 50 грн. Интересно, что еще предложат? Потому что у меня нет желания восстанавливать пользование Киевстаром, после того как мне подняли тариф на 100%», - объяснил экс-клиент «Киевстар» свою ситуацию.

В «Киевстар», реагируя, объяснили, что изменение тарифов необходимо для того, чтобы поддерживать работу сети, продолжать строить новые базовые станции по всей стране и расширять покрытие 4G, а также инвестировать в энергонезависимость сети.

«Но если вам не подходят новые условия вашего тарифного плана, вы можете выбрать себе другой тариф самостоятельно, безвозмездно изменив на тот, который больше соответствует вашим потребностям и возможностям. Выбрать можно в приложении Мой Киевстар или на сайте компании», - объясняют в «Киевстар».

Напомним, ранее в «Киевстар» сообщили, что некоторые тарифы будут закрыты.

«Будут закрыты для подключения новых абонентов тарифы LOVE UA Контракт, LOVE UA Свет Контракт — будет называться LOVEUA Свет Контракт2023, LOVE UA Магнит Контракт — будет называться LOVE UA Магнит Контракт 2023. Наполнение этих тарифов для действующих «Киевстар» абонентов не изменится", - предупреждали в "Киевстар".

Последние новости Украины:

Важная услуга не работает: Vodafone предоставил разъяснения абонентам.

Начнет действовать ограничение: в "Киевстаре" указали на важный нюанс.

Это бесплатно: в "Lifecell" нововведение касается некоторых абонентов.