Мобильный оператор «Lifecell» предупреждает своих абонентов об опасности, которая может угрожать им из-за невнимательности или чрезмерной доверчивости.

Абоненты Lifecell получают от оператора SMS с информацией, которая может спасти их личные данные и средства.

«Будьте бдительны! Не предоставляйте никому ваши одноразовые пароли, реквизиты банковских карт или другую конфиденциальную информацию», - говорится в сообщении.

Компания Lifecell просит своих абонентов, что если они заметили подозрительную активность немедленно звонить в контакт-центр.

А именно по номеру 5433 – это бесплатно с номеров Lifecell.

Добавим, что в Lifecell также подчеркивают, что есть простые правила для всех, которые могут уберечь от беды.

Так, нельзя оставлять свои контакты незнакомцам, предоставлять им комплексную персональную информацию: номер, e-mail, номера банковских карт, паспортные данные, ИНН и одноразовые пароли.

"Не сообщайте незнакомцам номера телефонов своих родственников и друзей", - призывают в "Lifecell".

Абонентов также призывают не поддаваться влиянию эмоций и всегда проверять информацию как о радостных известиях, так и о неприятных новостях.

«Особенно если от вас требуют срочно отправить деньги или предоставить свои паспортные данные», – говорят в Lifecell.

Кроме того, необходимо критически относиться к звонкам из службы безопасности банка и подобных.

«Всегда помните, что никто не имеет права спрашивать у вас пароли. Никогда не сообщайте третьим лицам персональные данные или информацию о мобильном трафике (о звонках, интернет-сессиях, SMS, другом)», - отмечают в «Lifecell».

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