Для абонентов некоторых тарифов "Киевстар" с 18 июля начнут действовать очередные изменения – в компании рассказали, что и для кого будет по-другому.

В тарифах "Киевстар" начнут действовать новые Суперсилы, пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение пресс-службы "Киевстар".

А именно – абоненты некоторых тарифов предоплаты смогут подключить акционные Суперсилы. Речь идет о Суперсиле Интернет безлим, Суперсиле Звонки безлим и Суперсиле SMS безлим.

Изменения произойдут с 18 июля.

Как отмечают в «Киевстар», обращаясь к абонентам, можно будет проверить доступны ли эти Суперсилы для их тарифа и подключить их без каких-либо доплат с 18 июля по 31 декабря в Мой Киевстар.

"Акционные Суперсилы действуют до 28 января 2025 года включительно", - рассказали в компании.

Также в «Киевстар» отмечают важный нюанс. Если абонент уже использует Суперсилу 15 ГБ, то она будет изменена на акционную Суперсилу Интернет безлим, а Суперсила 300 SMS по Украине будет изменена на Суперсилу SMS безлим.

«Условия обновленных Суперсил начинают действовать со следующей оплаты тарифа», – уточняют в «Киевстаре».

Добавим, что абоненты Киевстар продолжают жаловаться на проблемы с мобильной связью и интернетом на фоне отключений электроэнергии.

«Г.Покров Днепропетровская обл, когда выключают свет, а его выключают на 10 часов, мобильный интернет вообще не работает! Почему так? Тариф вырос! Зимой, когда не было света тоже обещали, что все сделаете для людей, все то же повторяется!..»,

«Где Интернет?»,

«Мобильный инет не работает», – пишут абоненты на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

В «Киевстар» при этом уверяют, что делают все возможное, чтобы абоненты оставались на связи.

«Киевстар использует все технические возможности, чтобы обеспечить работу базовых станций в условиях отключения электроэнергии из-за аварий или плановых работ. Для предоставления мобильного интернета необходимо больше постоянной мощности для запуска оборудования, которое иногда невозможно привлечь в аварийном режиме, так что приоритет в первую очередь предоставляется "голосу" (мобильной связи)», - объясняют в «Киевстар» причины, почему исчезает мобильный Интернет.

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