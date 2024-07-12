Для абонентів мобільного оператора «Київстар» стануться чергові зміни – що саме буде по-іншому і з якої дати попередили в компанії.

Найближчими днями для абонентів «Київстар» оновлюються деякі умови, пише Politeka.net з посиланням на повідомлення компанії.

«З 18 липня 2024 року оновлюються умови деяких тарифів передплати», - попереджають в «Київстар».

Тепер, як повідомляють в «Київстар», для LOVE UA Світло, LOVE UA Пісня та LOVE UA Сила буде доступна нова Суперсила Соцмережі та месенджери — нетарифікований доступ до Instagram, Telegram, Viber та інших сервісів для спілкування.

«Послуга Соцмережі та месенджери без обмежень, яка раніше була частиною тарифів, не надаватиметься», - попереджають абонентів.

І це ще не все. Також у цих тарифах від «Київстар» оновлюється перелік країн, на номери яких можна використовувати тарифні хвилини.

А саме - Узбекистан, Ізраїль і Китай змінюються на Бельгію, Норвегію та Швецію.

Також в «Київстар» повідомили абонентам, що хвилини за умовами тарифу можна використати для дзвінків на інші мережі України, а також на номери Польщі, Італії, Німеччини, Чехії, США, Канади, Індії, Іспанії, Молдови, Румунії, Бельгії, Норвегії, Швеції.

«Дзвінки на номери Узбекистану, Ізраїлю, Китаю тарифікуються за стандартними умовами», - кажуть в «Київстар».

Однак зміни для абонентів стануться не тільки з 18 липня.

«З 19 липня 2024 року для LOVE UA Світло, LOVE UA Пісня та LOVE UA Сила будуть уніфіковані умови послуги Роумінг як вдома», - додають в «Київстар».

Якщо залишок на рахунку недостатній для оплати тарифу, абонент зможе отримати пакет інтернету 500 МБ за 20 грн у день користування.

Після вичерпання МБ до кінця доби інтернет не тарифікується та надається зі швидкістю до 0,8 Мбіт/с.

«Якщо на рахунку менше ніж 20 грн — вартість 0,10 грн/МБ. Інші умови послуги Роумінг як вдома не змінюються», - пояснили в «Київстар» детально про оновлення.

І ще одна важлива інформація від компанії – нови абоненти зможуть підключити тариф LOVE UA На максимум до 17 липня включно.

Надалі зробити це буде неможливо, адже цей тариф закривається для підключення.

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