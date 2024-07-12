Для абонентов мобильного оператора «Киевстар» произойдут очередные изменения – что будет по-другому и с которой даты предупредили в компании.

В ближайшие дни для абонентов «Киевстар» обновляются некоторые условия, пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение компании.

"С 18 июля 2024 года обновляются условия некоторых тарифов предоплаты", - предупреждают в "Киевстар".

Теперь, как сообщают в «Киевстар», для LOVE UA Свет, LOVE UA Песня и LOVE UA Сила будет доступна новая Суперсила Соцсети и мессенджеры — нетарифицируемый доступ к Instagram, Telegram, Viber и другим сервисам для общения.

«Услуга Соцсети и мессенджеры без ограничений, ранее являвшаяся частью тарифов, не будет предоставляться», - предупреждают абонентов.

И это еще не всё. Также в этих тарифах от Киевстар обновляется перечень стран, на номера которых можно использовать тарифные минуты.

А именно – Узбекистан, Израиль и Китай меняются на Бельгию, Норвегию и Швецию.

Также в «Киевстар» сообщили абонентам, что минуты по условиям тарифа можно использовать для звонков на другие сети Украины, а также на номера Польши, Италии, Германии, Чехии, США, Канады, Индии, Испании, Молдовы, Румынии, Бельгии, Норвегии, Швеция.

"Звонки на номера Узбекистана, Израиля, Китая тарифицируются по стандартным условиям", - говорят в "Киевстар".

Однако, изменения для абонентов произойдут не только с 18 июля.

«С 19 июля 2024 года для LOVE UA Свет, LOVE UA Песня и LOVE UA Сила будут унифицированы условия услуги Роуминг как дома», – добавляют в «Киевстаре».

Если остаток на счете недостаточен для оплаты тарифа, абонент сможет получить пакет интернета 500 МБ за 20 грн в день пользования.

После исчерпания МБ до конца суток интернет не тарифицируется и предоставляется со скоростью до 0,8 Мбит/с.

«Если на счету меньше 20 грн — стоимость 0,10 грн/МБ. Другие условия услуги Роуминг как дома не меняются», - объяснили в «Киевстаре» подробно об обновлении.

И еще одна важная информация от компании – новые абоненты смогут подключить тариф LOVE UA на максимум до 17 июля включительно.

В дальнейшем это будет невозможно, ведь тариф закрывается для подключения.

Последние новости Украины:

Ни сети, ни интернета: Vodafone сделал новое заявление для абонентов.

Исчезают средства со счетов: "Lifecell" сказал абонентам, что делать.

Подняли тариф на 100%: "Киевстар" объяснил, что происходит.