В компанії «Vodafone» надали важливе роз’яснення щодо проблем з Інтернет-зв’язком, що виникають через масштабні відключення електроенергії.

У зв’язку з дією графіків відключення електроенергії по всій країні користувачі мобильного зв’язку та Інтернету постійно стикаються з труднощами.

Або інтернет стає недостатьно швидким, або його взагалі немає. Деякі абоненти мобільних операторів також скаржаться на повну відсутність мобільного зв’язку.

На проблеми скаржаться і абоненти «Vodafone». Зокрема, на поганий мобільний Інтернет.

«Водафон, робіть щось! Інтернету немає від слова зовсім. Ні 3 g, ні Lte. Я оплачую послугу, не користуюсь задарма, тому прошу мені її надати. І не треба розказувати про відключення світла, тому зростає навантаження і тд. Чомусь в київстарі такого немає. Чи в них світло не відключають? Може, за більше як два роки війни можна було подбати про альтернативне живлення?», - поскаржилася абонентка «Vodafone» на сторінці оператора у Facebook.

В компанії «Vodafone» відреагували на зауваження.

«Спеціалісти активно працюють над ситуацією. З кожним днем, подібних складнощів стає все менше…», - запевнили у «Vodafone».

Ще одна абонентка «Vodafone» повідомила, що «під час відключення світла немає ні мережі, ні мобільного інтернету».

В компанії погодилися, що «погіршення якості покриття дійсно неприємна ситуація, адже коли зникає електроживлення у місті, базові станції працюють на вбудованих акумуляторах».

«На превеликий жаль, ці батареї не здатні тримати заряд вічно, тому в певних районах покриття може зникати», - пояснили у «Vodafone».

В такому випадку абонентам радять звернутись до «Vodafone» в особисті повідомлення, аби були передані дані відповідальним фахівцям для відновлення мережі.

«Також ви можете скористатись послугою «Національний роумінг», під’єднавшись до доступної мережі в ручному режимі», - радять в компанії.

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