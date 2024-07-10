Головним чинником впливу на відключення залишається агресія рф, адже наступні обстріли можуть зруйнувати ті об’єкти, де зараз тривають ремонти і заміна обладнання.

В Україні продовжуються відключення електроенергії через постійні удари росії по енергетичній інфраструктурі та ремонт енергоблоків. Питання, чи триватимуть ці відключення у серпні та восени, залишається актуальним.

В Україні тривають ремонти не тільки на атомних електростанціях компанії "Енергоатом", але й на теплових і гідроелектростанціях, які постраждали внаслідок обстрілів рф.

Збільшення імпорту електроенергії зі Словаччини, Польщі, Румунії, Угорщини та Молдови може частково знизити періоди відключень. Експерти зазначають, що підвищення ліміту для України до 2,5 ГВт може допомогти як промисловості, так і населенню. Однак надто високих очікувань щодо імпорту у фахівців немає.

Він також підкреслив, що у нас дефіцит протиповітряної оборони, він буде залишатись. Тут не потрібно бути великим прогнозистом, щоб зрозуміти, що серйозних поставок протиповітряної оборони систем не буде для України, попри всі заяви.

"Я не бачу жодних передумов для того, щоб відключень стало менше влітку чи й восени, але може тимчасово бути перерва в таких великих відключеннях, як зараз. Це потенційно можливо в період з кінця серпня до початку жовтня. Загалом на півтора-два місяці, можливо, будуть менші відключення. Саме через те, що спека спаде, з одного боку, а з іншого боку, сонце залишиться (для роботи сонячної генерації) і почнуть запускатися і виходити поступово з ремонтів атомні блоки", — зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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