Главным фактором воздействия на отключение остается агрессия рф, ведь последующие обстрелы могут разрушить те объекты, где сейчас продолжаются ремонты и замена оборудования.

В Украине продолжаются отключение электроэнергии из-за постоянных ударов россии по энергетической инфраструктуре и ремонта энергоблоков. Вопрос, будут ли эти отключения в августе и осенью остаются актуальными.

В Украине продолжаются ремонты не только на атомных электростанциях компании "Энергоатом", но и на тепловых и гидроэлектростанциях, пострадавших в результате обстрелов россии.

Увеличение импорта электроэнергии из Словакии, Польши, Румынии, Венгрии и Молдовы может отчасти снизить периоды отключений. Эксперты отмечают, что повышение лимита для Украины до 2,5 ГВт может помочь как промышленности, так и населению. Однако слишком высоких ожиданий импорта у специалистов нет.

Он также подчеркнул, что у нас дефицит противовоздушной обороны он будет оставаться. Здесь не нужно быть великим прогнозистом, чтобы понять, что серьезных поставок противовоздушной обороны систем не будет для Украины, несмотря на все заявления.

"Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы отключений стало меньше летом или осенью, но может временно быть перерыв в таких больших отключениях, как сейчас. Это потенциально возможно в период с конца августа по начало октября. Всего на полтора-два месяца, возможно, будут меньшие отключения. Именно потому, что жара спадет, с одной стороны, а с другой стороны, солнце останется (для работы солнечной генерации) и начнут запускаться и выходить постепенно из ремонтов атомные блоки", — отметил директор энергетических программ Центра Разумкова. Владимир Омельченко.

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