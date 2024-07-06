В телекомунікаційній компанії «Vodafone» пояснили абонентам, що зараз відбувається зі зв’язком і чому можуть спостерігатися складнощі.

На тлі масових відключень електроенергії абоненти «Vodafone» втім, як і інших мобільних операторів скаржаться, що не отримують послуги у повіній мірі. Мовляв, тарифи сплачують, а Інтернет та мобільний зв’язок працюють із перебоями.

«Підключили на рік - тільки ваш водафон не працює. Мережі немає взагалі під час знеструмлень. Одразу зникає. І сенс? Добре влаштувалися - гроші списали, а послуги немає», - повідомила одна з абоненток «Vodafone», реагуючи на пропозицію оператора підключити послугу «Рік без абонплат».

В «Vodafone» зазначили, що робота мобільної мережі в умовах нестабільного електропостачання – це також форс-мажор для компанії.

Мобільний оператор пояснив, що робота базових станцій напряму залежить від електроживлення.

«З відключенням світла люди масово переходять з домашнього інтернету на мобільний. Навантаження на нашу мережу критично зростає. Через це знижується швидкість і швидше розряджаються акумуляторні батареї базових станцій, відповідно, вони швидше відключаються», - пояснили в «Vodafone» причину проблем зі зв’язком.

Абонентці також запропонували звернутись у приватних поідомленнях, розповівши детально про свої проблеми.

«Це допоможе нашим технічним фахівцям перевірити, як ситуацію можна покращити», - запевнили у «Vodafone».

Зазначимо, що тим часом «Vodafone» запропонував своїм абонентам забути про щомісячні платежі. Зробити це можно з послугою «Рік без абонплат». Таким чином абонент оплачуєте тариф одразу на 12 місяців і користується послугами. І більше не треба перейматися, що ви забули поповнити рахунок вчасно.

Послуга діє як для абонентів контракту, так і для передплати.

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